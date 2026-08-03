Yanga se posiciona como sede regional con entrega de más de 5 mil apoyos estatales 

agosto 3, 2026

Juan David Castilla

El municipio de Yanga se consolidó como punto estratégico para la instrumentación de las políticas de asistencia social en la región centro del estado, al fungir como sede regional para la distribución de más de 5 mil apoyos gubernamentales dentro de los programas Apoyo a la Palabra y Apoyo a la Familia, en un acto encabezado por la gobernadora Rocío Nahle García.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad Deportiva Arena Yanga, recinto donde se congregaron familias procedentes de los municipios de Cuitláhuac, Ixtaczoquitlán, Omealca, Cotaxtla, Atoyac, Carrillo Puerto, Cuichapa y la demarcación anfitriona para recibir insumos directos y atención por parte de las dependencias estatales.

Durante la jornada asistencial se canalizaron 5 mil 84 apoyos en total. La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) distribuyó mil 300 órdenes de pago del esquema Apoyo a la Palabra; por su parte, el Sistema DIF Estatal aportó 3 mil 443 apoyos integrados por despensas, electrodomésticos y equipamiento para talleres productivos; mientras que la Secretaría de Salud y la Beneficencia Pública otorgaron 400 aparatos funcionales orientados a personas con discapacidad o movilidad reducida.

El presidente municipal de Yanga, Rafael Aguilar Martínez, destacó la coordinación institucional para la atención a los padrones integrados por la federación y el estado.

Asimismo, resaltó el anuncio relativo al proceso de liquidación de la deuda derivada de la bursatilización de participaciones federales, esquema financiero que permitirá liberar liquidez a las arcas locales para la ejecución de obras de infraestructura pública y servicios prioritarios en la región.