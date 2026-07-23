Invitan a celebrar el Festival del Pambazo y disfrutar de la Ruta Recreativa y Lotería Xalapeña

Invitan a celebrar el Festival del Pambazo y disfrutar de la Ruta Recreativa y Lotería Xalapeña

julio 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En agosto la ciudad celebrará su Festival del Pambazo que este año se realizará nuevamente en el parque Juárez.

A este evento se sumarán a otras actividades recreativas y culturales que el Ayuntamiento realizará en las próximas semanas, entre ellas la segunda edición de la Ruta Recreativa, la presentación de la Lotería Xalapeña, así como una feria de regreso a clases con productos a bajo costo.

La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos recordó que este domingo se llevará a cabo la segunda Ruta Recreativa sobre las avenidas Enríquez y Ávila Camacho, donde las vialidades permanecerán cerradas de las 7 a las 13 horas para que las familias puedan realizar actividades deportivas y de convivencia.

Detalló que la jornada iniciará con un trote y caminata, para la que ya se encuentran inscritas más de mil 600 personas.

Además, a las 9 horas habrá una clase masiva de zumba y, a partir de las 11:00 horas, se proyectará una función de cine para niñas y niños con palomitas incluidas.

La alcaldesa también anunció que este viernes comenzará la primera edición de la Lotería Xalapeña, una actividad que se desarrollará durante tres días en el parque Juárez.

«Vamos a presentar una lotería xalapeña con símbolos y emblemas que nos dan identidad como ciudad», dijo al señalar que el objetivo es promover las tradiciones y la cultura local.

Asimismo, adelantó que el próximo 14 de agosto iniciará la Feria del Pambazo en el parque Juárez, evento que se realizará de manera paralela con una feria de regreso a clases instalada en los bajos del Palacio Municipal.

En este espacio, dijo, participarán distribuidores que ofrecerán útiles escolares, uniformes, zapatos y lentes a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de las familias xalapeñas durante el próximo ciclo escolar.

Asimismo, destacó que el Ayuntamiento continúa impulsando actividades recreativas, deportivas y culturales para fomentar la convivencia familiar y fortalecer la identidad de las y los xalapeños.