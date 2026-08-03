Irene Levy advierte riesgos en nuevos lineamientos para medios

agosto 3, 2026

Redacción/Xalapa. La presidenta de Observatel, Irene Levy, en entrevista para En Contacto alertó que los nuevos lineamientos para la defensoría de las audiencias podrían generar autocensura, debido a que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendría la última palabra en las quejas contra medios de radio y televisión.

Aunque reconoció avances en materia de inclusión, no discriminación y diferenciación entre publicidad e información, consideró preocupante que el gobierno se convierta en la instancia final para determinar si un medio cumplió o no con las recomendaciones.