Investigan muerte de comandante de la Policía Ministerial en Emiliano Zapata

julio 26, 2026

Juan David Castilla

Un alto mando de la Policía Ministerial fue hallado sin vida dentro de un lote baldío, ubicado en una zona boscosa y pantanosa cercana a la Plaza del Juguete, en el municipio de Emiliano Zapata, lo que generó un intenso operativo de seguridad y que iniciaran las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento del caso.

Tras recibir el reporte a través de los números de emergencia, corporaciones policiales acudieron al punto para verificar el hallazgo. En el sitio localizaron el cuerpo de un hombre identificado como Miguel Ángel Córdova García.

La zona fue acordonada de inmediato por las fuerzas del orden para preservar la escena del hallazgo y dar paso al levantamiento de indicios por parte del personal de Servicios Periciales.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó oficialmente el deceso mediante la emisión de una esquela institucional, identificándolo como Miguel Ángel “N”, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Ministerial en la ciudad de Xalapa.

Compañeros de la corporación y personal pericial realizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la necropsia de ley correspondiente.

La Fiscalía General del Estado realiza las diligencias periciales y las investigaciones ministeriales serán las que determinen formalmente las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

Este suceso representa el segundo caso reciente en el que un integrante de dicha corporación pierde la vida bajo circunstancias similares en la región.