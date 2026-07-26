Riesgo de inundaciones mantiene en alerta a pobladores de Atempa tras derrumbe

julio 26, 2026

Juan David Castilla

Decenas de familias de la comunidad de Atempa, perteneciente al municipio de Ilamatlán, se encuentran en alerta y han solicitado la urgente intervención de los gobiernos estatal y federal, luego de que un desgajamiento de ladera obstruyera parcialmente el cauce del río Garcés, generando una amenaza latente de desbordamiento e inundación.

El deslizamiento de tierra, rocas y vegetación se registró la tarde del pasado 17 de julio como consecuencia del ablandamiento del terreno por las intensas precipitaciones caídas en la región. Toneladas de material se acumularon en las márgenes del afluente, a muy corta distancia de la zona habitacional.

Los habitantes del sector manifestaron que la prioridad operativa debe centrarse en el despliegue inmediato de maquinaria pesada para retirar el taponamiento natural del río.

Advirtieron que el pronóstico de nuevas precipitaciones en la Huasteca veracruzana incrementa el riesgo de un colapso hídrico, en una zona que arrastra una alta vulnerabilidad desde las lluvias extraordinarias registradas en octubre de 2025.

Aunado al peligro de crecidas, los pobladores señalaron que los deslaves afectaron los caminos rurales de acceso, dificultando el tránsito de insumos y el traslado de personas hacia las cabeceras municipales colindantes.

Ante esta contingencia, la comunidad emitió un pronunciamiento dirigido a autoridades estatales y federales, solicitando una estrategia de mitigación de riesgos que contemple tres puntos fundamentales.

Entre las demandas prioritarias destacan el desazolve urgente del lecho del río Garcés, la colocación de muros de gavión para estabilizar las laderas fracturadas a un costado de la carretera y la proyección e infraestructura para la construcción de un puente vehicular que garantice la conectividad permanente de Atempa.