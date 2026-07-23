Martes vence el plazo para que alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste presenten pruebas en su defensa

Martes vence el plazo para que alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste presenten pruebas en su defensa

julio 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Noemí Santos informó que una vez notificados los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y de Úrsulo Galván, Roberto González Ramírez y Bertín Bravo Montero, respectivamente, de la aceptación de solicitud de juicio de procedencia en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado, tienen 7 días hábiles para proporcionar las pruebas en su defensa.

Una vez que se cumpla el plazo para la respuesta de lo que en su derecho corresponda, la Comisión Instructora deberá definir el día y hora de la audiencia de ambos ediles.

“Yo entiendo que ya fueron notificados, más bien es la secrecía del proceso, cuando corresponda a responder una vez notificados, es la instructora lo está llevando, estamos esperando que reciba la respuesta de estos ediles que están siendo sujetos de este procedimiento”.

La presidenta del Congreso aseguró que los derechos de los presidentes municipales de MC están salvaguardados, toda vez que no se trata de un escrutinio popular o público, sino un proceso legal donde se tendrá que evaluar cada caso.

“La Comisión Instructora una vez que recaben lo que ellos declaren, se hará la audiencia y ellos podrán dar los alegatos que consideren y, en su momento, la comisión instructora emitirá un dictamen sobre el procedimiento que será votado ante el pleno”.

Noemi Santos señaló que el plazo para que los dos alcaldes presenten pruebas vence el próximo martes, ya sea de forma escrita o presencial para fijar la fecha de audiencia.