Exige MC a la Fiscalía de Veracruz actuar con autonomía y en estricto apego a la ley

Exige MC a la Fiscalía de Veracruz actuar con autonomía y en estricto apego a la ley

julio 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz exige a la Fiscalía General del Estado que actúe con estricto apego a la ley y de manera autónoma en los casos en lo que se investiga a los alcaldes emanados de su partido, de Ixhuatlán del Sureste, Roberto González Ramírez y de Úrsulo Galván Bertín Bravo Montero.

Aunque en un posicionamiento emitido por el partido naranja no se menciona a ambos ediles, el primero señalado de participar en el secuestro y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán y el segundo de la desaparición de un empresario y su escolta, señala que la justicia avanza con una rapidez selectiva

“En Movimiento Ciudadano estamos y estaremos siempre del lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia. Por eso resulta profundamente preocupante que, frente a los delitos que lastiman todos los días a Veracruz, la justicia avance con lentitud, silencio e impunidad; pero cuando se trata de adversarios políticos, las instituciones parecen actuar con una rapidez selectiva”.

En ese sentido, demandaron a la Fiscalía General del Estado que actúe con estricto apego a la ley, con autonomía y neutralidad, y que no sea utilizada como un “brazo ejecutor” ni como una herramienta de persecución en contra de adversarios del régimen.

Asimismo, exigen que cese cualquier acto de persecución política contra integrantes de Movimiento Ciudadano o cualquier otro ciudadano que piense distinto.

MC aclara que están a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho, pues nadie debe estar por encima de la ley.

“Movimiento Ciudadano seguirá del lado de las víctimas, caminando con la gente, defendiendo la voluntad ciudadana y construyendo la alternativa que Veracruz necesita”, finaliza el documento.