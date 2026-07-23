ORFIS rechaza queja del Síndico de Puente Nacional quien asegura que le niegan acceso a la información financiera

ORFIS rechaza queja del Síndico de Puente Nacional quien asegura que le niegan acceso a la información financiera

julio 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que el síndico del Ayuntamiento de Puente Nacional, Francisco Palmeros Báez acusara ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) que se le impide el acceso a la información financiera del municipio, éste organismo ordenó archivar la queja, toda vez que no encontró elementos para continuar algún procedimiento.

A través de un oficio con fecha 23 de junio de 2026, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ORFIS informó que el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento ya había realizado las actuaciones correspondientes lo que derivó al archivo de la queja.

Asimismo, dejó en claro que la responsabilidad administrativa, de haberla, deberá ser atendida por la Contraloría Municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio Libre.

El síndico, de manera reiterada ha acusado a la alcaldesa de Puente Nacional, Bibiana Sánchez Báez de obstaculizar sus funciones, pero las autoridades municipales rechazaron estos dichos.

La última ocasión fue este miércoles cuando el síndico en redes sociales dijo que se le negó el acceso a los estados financieros del Ayuntamiento y que pretendían que se aprobaran sin revisarlos, lo que el municipio rechazó.

Y es que, dijeron, el pasado 15 de julio el síndico fue notificado formalmente de que la documentación estaba a su disposición para ser revisada, tal como lo han hecho la presidenta municipal y la regidora y se contó con dos notarios públicos que dieran fe de los hechos.

Pese a contar con la posibilidad de revisar los estados financieros, el síndico decidió no hacerlo y posteriormente difundió el video en el que acusa una presunta falta de transparencia.