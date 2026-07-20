Exigen justicia en Xalapa por la muerte de Imanol; denuncian negligencia tras accidente vial

julio 20, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares y la representación legal del joven Imanol Lara Fuentes se manifestaron en el parque Benito Juárez, en el centro de la capital veracruzana, para denunciar negligencia médica, la falta de apoyo de la parte involucrada y requerir la reclasificación del delito tras la muerte del menor de 16 años.

El caso se remonta al 9 de mayo de 2024, fecha en que ocurrió un accidente automovilístico sobre la carretera Xalapa-Rinconada, a la altura de La Cumbre.

De acuerdo con el representante legal de la víctima, Jorge Roberto Andrade, una imprudencia al conducir por parte de Gilda Alicia Viveros Teredo provocó que el motociclista se impactara contra su vehículo.

A raíz del choque, el joven sufrió fracturas múltiples, estallamiento y exposición de vísceras. Aunque fue trasladado al Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, en ese momento la institución padecía una severa escasez de insumos y personal médico especializado.

El abogado defensor expuso que el apoderado legal de la aseguradora intentó coaccionar a los padres de la víctima, condicionando la expedición de un pase médico a un hospital privado a cambio de que le otorgaran el «perdón judicial» a la conductora. Al no ceder, la familia no recibió el apoyo prometido por la parte señalada ni por sus allegados.

Originalmente, la Fiscalía abrió la carpeta de investigación bajo la tipificación de lesiones culposas. Sin embargo, tras el deceso de Imanol y los peritajes médicos presentados, la defensa jurídica solicitó formalmente la reclasificación del delito a homicidio, exigiendo a las autoridades ministeriales que no quede impune el actuar de los involucrados ni la omisión de las aseguradoras.