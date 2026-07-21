No se comunicó con habitantes el alcalde de Emiliano Zapata, por eso se manifestaron

No se comunicó con habitantes el alcalde de Emiliano Zapata, por eso se manifestaron

julio 20, 2026

*Aseguró que hay avances en la gestoría ante la SIOP para la rehabilitación de la Xalapa-Coatepec, vía Trancas

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Luego de que la semana pasada habitantes de varias comunidades bloquearán la carretera Xalapa-Coatepec, vía Las Trancas, para exigir la rehabilitación de la misma, posteriormente desalojados por policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública, el alcalde de Emiliano Zapata, Daniel Antonio Baizabal, dijo que se trató de una falta de comunicación.

El alcalde del vecino municipio, aseveró que se tienen avances en la gestión de la rehabilitación de esta carretera, sin embargo, no estaban enterados los vecinos.

“Es una demanda de hace varios años, en Emiliano Zapata, en un proceso de construcción en muchas administraciones ha tenido muchas fallas técnicas, nos hemos dado a la tarea de hacer una gestión para que se lleve a cabo la rehabilitación va por buen camino”.



Agregó que fue una falta de comunicación con sus gobernados, pues no tenían conocimiento de los avances de la gestoría ante el Gobierno del Estado.

“El tema es que ya se presentó en la siop la problemática y en estos días iniciará un análisis técnico en territorio para poder llevar a cabo el proyecto para cuantificar. En Emiliano Zapata son alrededor de 10 a 11 kilómetros.”

Finalmente, el alcalde refirió que el análisis financiero de la rehabilitación lo harán las autoridades de la SIOP.