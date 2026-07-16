Extrabajadores del SAS marchan en Veracruz a 10 años de su despido

julio 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Este jueves 16 de julio se cumplió una década del despido masivo de los extrabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) Metropolitano, el organismo público que administraba y suministraba el servicio de agua potable en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo. Diez años después, el reclamo de justicia laboral y la denuncia por el colapso del sistema hídrico en la región siguen vigentes.

Los inconformes marcharon en el puerto de Veracruz para recordar que en 2016, bajo la administración municipal del priista Ramón Poo Gil y el mandato del entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, se tomó la determinación de extinguir este organismo descentralizado para privatizar el servicio.

Indicaron que la concesión fue entregada a la empresa de capital extranjero Grupo MAS, consorcio que desembarcó en el puerto con la promesa de inyectar una millonaria inversión en infraestructura y elevar la calidad del suministro, compromisos que, a decir de los usuarios y afectados, han quedado en el olvido.

Para conmemorar esta fecha y reactivar sus demandas, decenas de exempleados del sindicato del SAS iniciaron una marcha pacífica desde las instalaciones de su antigua base operativa, ubicada sobre la avenida Cristóbal Colón.

El objetivo del contingente era arribar al Palacio Municipal de Veracruz para exponer directamente su pliego petitorio y la falta de liquidaciones conforme a la ley, a la actual presidenta municipal, Rosa María Hernández Espejo.

Sin embargo, las condiciones climatológicas jugaron en contra de la movilización. Una intensa tormenta matutina azotó con fuerza la zona conurbada, lo que obligó a los manifestantes a replegarse y suspender provisionalmente su recorrido pedestre para resguardar la integridad de los participantes, en su mayoría personas de la tercera edad que llevan un tercio de vida en litigio.

A pesar de las complicaciones climatológicas, una comisión de representantes de los extrabajadores logró ingresar a la sede del Ayuntamiento de Veracruz. Allí fueron recibidos por el director de Gobernación municipal, Andrés Aguirre, con quien entablaron una primera mesa de acercamiento político para exponer el rezago de sus expedientes.

El funcionario municipal instó a los líderes del movimiento a conformar un comité representativo y bien delimitado para canalizar formalmente sus peticiones de apoyo y revisar los alcances legales en los que la administración local pueda intervenir para coadyuvar en la resolución de este conflicto que arrastra una década de tensiones sociales.