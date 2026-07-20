Se debe dar la importancia al Plan Municipal de Desarrollo: Bautista

julio 20, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A seis meses de iniciadas las 212 administraciones municipales, 156 cumplieron el Plan de Desarrollo Municipal, 55 tienen observaciones que deben solventar y uno que incumplió con esta obligación, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández.

En el marco de la entrega de reconocimientos a las y los alcaldes que cumplieron con la entrega de este Plan, dijo que no se trata de un requisito que se debe entregar al Congreso, sin embargo, este plan es el eje central del gobierno municipal.

“El tema del Plan de Desarrollo es el eje central de su gobierno, ahí va plasmada la opinión de todos los sectores, la estrategia en materia de seguridad, de cómo ustedes van a mover la administración, de cómo se deben tomar en cuenta los diferentes sectores de la población”.