Prevén lluvias y ambiente caluroso en Veracruz

julio 16, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se espera cielo medio nublado a nublado sobre el estado de Veracruz, con probabilidad de lluvias aisladas y chubascos, principalmente durante la mañana en zonas costeras.

De acuerdo con el pronóstico, por la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso en gran parte del estado, mientras que en las regiones montañosas se mantendrán temperaturas más templadas.

Además, se prevén bancos de niebla en zonas altas durante las primeras horas del día y viento del este y noreste con rachas ocasionales en el litoral.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante posibles lluvias, especialmente en áreas con riesgo de encharcamientos o deslaves.