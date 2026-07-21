Sheinbaum anuncia la mayor expansión hospitalaria de los últimos 50 años

julio 21, 2026

Es incluso mayor al periodo comprendido entre 1982 y 1988

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el arranque de la etapa más ambiciosa de expansión de la infraestructura hospitalaria en México, con una inversión cercana a los 181 mil millones de pesos para desarrollar 152 proyectos durante el sexenio, entre ellos 50 hospitales nuevos, 47 ampliaciones y 55 sustituciones o modernizaciones de unidades médicas, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención del sistema público de salud y garantizar un mayor acceso para la población.

Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que el propósito central del programa no es únicamente construir nuevos inmuebles, sino fortalecer el derecho a la salud mediante una mayor cobertura y mejores servicios médicos.

“La próxima semana vamos a presentar cómo se compara esto con el periodo neoliberal, cuánto se construyó de 1982 a 2018 y cuánto vamos a construir nosotros. Más que la construcción, lo importante es la atención a la población y el acceso a la salud”, afirmó.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, explicó que el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria contempla la construcción de 50 hospitales completamente nuevos entre octubre de 2024 y el cierre de la administración en 2030. Estas nuevas unidades incorporarán 6 mil 364 camas hospitalarias.

Además, el gobierno ampliará 47 hospitales, incrementando áreas de hospitalización, urgencias y cuidados intensivos para sumar mil una camas adicionales, mientras que 55 hospitales antiguos, algunos con hasta un siglo de antigüedad, serán sustituidos por instalaciones modernas con mayor capacidad y nuevos servicios, lo que añadirá mil 774 camas.

Con estas acciones, el sistema público de salud pasará de 96 mil 966 camas hospitalarias registradas al inicio del sexenio a 106 mil 105 camas al concluir la administración, un crecimiento de más de 9 mil camas, que, de acuerdo con Clark, representa la expansión más importante desde que existen registros comparables.

El funcionario destacó que, a menos de dos años del inicio del gobierno, ya se han concluido 30 proyectos hospitalarios, que incorporaron mil 474 camas nuevas actualmente en operación. Entre ellos se encuentran siete hospitales del IMSS, 19 del IMSS-Bienestar y cuatro del ISSSTE, considerando hospitales nuevos, ampliaciones y sustituciones.

Asimismo, informó que actualmente se encuentran en construcción 33 proyectos adicionales que serán concluidos antes de finalizar 2026. Estas obras incluyen 11 hospitales nuevos, 15 sustituciones y nueve ampliaciones distribuidas entre IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, lo que permitirá incorporar mil 163 camas más este mismo año.

Con ello, al cierre de 2026 el gobierno federal habrá agregado 2 mil 637 camas hospitalarias, equivalente al 29 por ciento de la meta total del sexenio, mientras que el ritmo de construcción se incrementará durante 2027 y 2028 con el inicio de nuevos proyectos.

El gobierno federal aseguró que las obras se distribuyen en todas las entidades del país y forman parte de la estrategia para fortalecer la capacidad de atención del sistema público, reducir la saturación hospitalaria y ampliar el acceso a servicios médicos especializados para millones de mexicanos.