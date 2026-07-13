Taxistas advierten posibles movilizaciones si Gobierno de Veracruz no atiende sus demandas

julio 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.-Dirigentes de organizaciones de taxistas en Veracruz advirtieron que podrían emprender movilizaciones en distintos puntos del estado si el Gobierno estatal no abre una mesa de diálogo para atender sus demandas, entre ellas la actualización de tarifas y la regulación del servicio de transporte mediante plataformas digitales.

El secretario general del Sindicato de Taxistas Miguel Alemán, Guillermo Celaya de Jesús, señaló que el gremio cuenta con capacidad para organizar protestas a nivel estatal en caso de no obtener respuesta.

“Tenemos todo el potencial en todo el estado de Veracruz y, si en determinado momento se tendría que pedir el apoyo a todo el estado, somos más de 120 mil concesionarios de taxis e invitaríamos al servicio de transporte urbano y suburbano a que nos uniéramos”, afirmó.

El líder transportista sostuvo que los taxistas únicamente son tomados en cuenta por las autoridades durante los procesos electorales y posteriormente sus necesidades son ignoradas.

“Nos toman en cuenta cuando buscan el voto y después ahí viene el golpe otra vez. No es posible que nos estén relegando y no vean que estamos descapitalizados desde 2019; en lugar de ayudarnos, nos están perjudicando”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno de Veracruz para mantener el diálogo con el sector y permitir la participación de los concesionarios en las discusiones sobre la regulación de las plataformas digitales.

“La idea es que nosotros estemos incluidos en esas mesas de trabajo para analizar de qué manera piensan incluir en la ley a los que están prestando el servicio de manera irregular”, comentó.

Por su parte, Delfino Lara Martínez, dirigente de taxistas de Cosoleacaque, consideró que la estrategia del Gobierno estatal en torno a las plataformas de transporte responde a intereses políticos rumbo al proceso electoral de 2027.

“El fondo de este problema es una estrategia que está utilizando la gobernadora del estado; quiere sacrificar a los transportistas en todas sus modalidades porque se avecinan las elecciones de 2027”, señaló.

Los representantes del gremio insistieron en que esperan ser convocados por las autoridades estatales para analizar tanto la actualización de las tarifas como las condiciones en las que operará el servicio de transporte por aplicación en Veracruz.