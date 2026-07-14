Exigen acciones reales y no «simulación» para proteger al cangrejo azul en Veracruz

julio 14, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Coalición de Activistas por los Derechos Animales del Estado de Veracruz (Cadav) hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para pasar de la presunta “simulación mediática” a las acciones institucionales contundentes que garanticen la supervivencia y conservación del cangrejo azul en la entidad.

De acuerdo con Lourdes Jiménez Mora, representante de la organización civil, enfatizó que «cerrar filas» implica sumar de forma real las capacidades operativas y financieras del Estado al trabajo que los ciudadanos han sostenido con recursos propios durante más de una década.

Insistieron en que cada dependencia debe ejercer las facultades que la ley les otorga y etiquetar presupuesto público para la preservación de la especie.

Los activistas recordaron que las autoridades ambientales tienen la obligación legal de vigilar y sancionar la comercialización del cangrejo durante el periodo de veda, robustecer las inspecciones, edificar pasos de fauna específicos, desarrollar infraestructura de contención y diseñar políticas públicas integrales.

Sin embargo, denunciaron que estas responsabilidades clave han intentado ser sustituidas por actos de mero impacto propagandístico.

Como ejemplo de esta ineficacia, Cadav expuso que la reciente respuesta de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) consistió únicamente en un recorrido nocturno para buscar ejemplares; una actividad que, criticaron, ni siquiera consideró el ciclo lunar, factor biológico elemental para el manejo y protección de esta especie.

“Se trata de una acción aislada que difícilmente contribuirá a su conservación. Rechazamos que las autoridades pretendan dar la impresión de estar trabajando mediante actividades que históricamente ha realizado la sociedad civil, mientras dejan de ejercer las funciones que únicamente les corresponden como autoridad”, sentenció la coalición a través de un pronunciamiento.

El gremio de defensores de los animales fue tajante al señalar que los colectivos ciudadanos no están pidiendo que el gobierno los imite en sus brigadas, sino que se aplique la normatividad vigente, se castigue a los infractores y se impulsen las obras de conservación a gran escala que solo el aparato institucional puede ejecutar.

Ante este escenario de omisiones, la coalición exigió formalmente a la PMA y a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema) la apertura de una mesa de diálogo permanente con la sociedad civil organizada para coordinar esfuerzos reales.

Los activistas remarcaron que el rescate del cangrejo azul demanda seriedad, coordinación interinstitucional y resultados tangibles, advirtiendo que los recursos públicos de los veracruzanos deben traducirse en la preservación de la biodiversidad y no en el financiamiento de estrategias de comunicación social.