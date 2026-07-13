Se trabaja en la regularización de inmuebles de iglesias y organizaciones religiosas en Veracruz

Se trabaja en la regularización de inmuebles de iglesias y organizaciones religiosas en Veracruz

julio 13, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se lleva a cabo desde la Secretaría de Gobierno un programa de regularización de inmuebles utilizados como templos, iglesias y casas religiosas en el estado de Veracruz, para poder contar con un censo exacto de los mismos, informó el titular de la Dirección de Asuntos Religiosos en Veracruz, Edgar Eduardo Ruiz Cervantes.

El funcionario estatal indicó que actualmente se tiene un registro oficial ante la SEGOB de 780 organizaciones religiosas en la entidad veracruzana, diversas.

Reconoció que el tema de regularización de inmuebles es un tema pendiente en Veracruz, sobre todo ahora que están surgiendo nuevas iglesias.

“Estamos haciendo un taller de regularización de inmuebles, un tema pendiente y rezagado que estamos tratando de realizar en coordinación con los ayuntamientos y las propias asociaciones religiosas”.

Con ello, agregó, se podrá contar con un número exacto de templos e iglesias que se están abriendo y ya cuentan con sus inmuebles regularizados.

Por otra parte, indicó que hasta el momento se tienen registradas 780 organizaciones religiosas en toda la entidad y cada determinado tiempo reciben solicitudes para el registro, mismas que se canalizan a la Secretaría de Gobernación.