Solo 29 municipios cumplen con la creación de Institutos de las Mujeres: ORFIS

julio 18, 2026

Al corte del primer trimestre del año, alcaldesas y alcaldes incumplían con la ley

Isabel Ortaga/Xalapa, Ver.- Con información actualizada al mes de abril, solo 29 de los 212 municipios de Veracruz cumplen con la obligación legal de contar con un Instituto Municipal de las Mujeres como Organismo Público Descentralizado, informó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.

Explicó que, de acuerdo con el último corte disponible, 117 ayuntamientos han constituido su Instituto Municipal de las Mujeres; sin embargo, 88 de ellos aún operan como Direcciones y no como Organismos Públicos Descentralizados, como lo establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.

Al inaugurar el curso virtual de capacitación «Principios, deberes, derechos y principios en materia de datos personales», recordó que los municipios están obligados a crear estos organismos para fortalecer las políticas públicas en favor de las mujeres.

Además, señaló que las recientes reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas fortalecieron las atribuciones del ORFIS para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del gasto orientado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, erradicar la violencia y combatir cualquier forma de discriminación.

«La información con la que cuenta este órgano de fiscalización, con corte al mes de abril, muestra que 117 municipios, de los doscientos doce, han cumplido con la creación del Instituto Municipal de las Mujeres; sin embargo, ochenta y ocho aún operan como Dirección», expuso.

La auditora consideró que los datos reflejan avances, aunque también evidencian áreas de oportunidad para que los gobiernos municipales consoliden el cumplimiento de las disposiciones legales y fortalezcan sus capacidades institucionales.

Confió en que el trabajo coordinado entre el ORFIS, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y la Contraloría General del Estado contribuya a fortalecer la gestión municipal en materia de igualdad, transparencia y respeto a los derechos humanos.