Lluvias fuertes y posible granizo en Veracruz

julio 14, 2026

Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico central mexicano y el paso de la onda tropical núm. 19 sobre la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, además de posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país. Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico central mexicano y el avance de la onda tropical núm. 19

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar el incremento de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de julio de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Chihuahua (centro, sur y suroeste), Coahuila (norte), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (suroeste), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sur) y Veracruz (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (norte y sur) y Guerrero (sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 14 de julio de 2026:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Puebla (norte y suroeste).

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 14 de julio de 2026:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz; y durante la mañana: costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur; costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Península de Baja California: Por la mañana, cielo medio nublado con bancos de niebla en la costa occidental de la península; y ambiente fresco a templado en el occidente. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, principalmente en el noreste de Baja California, cielo nublado con lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California y Baja California Sur. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Por la mañana, cielo medio nublado y ambiente cálido en la mayor parte de la región, y templado en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (sureste) y Sinaloa (norte y centro), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como generar incremento en los niveles de ríos y arroyos. Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Sonora y rachas de hasta 30 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (oeste y sur), Colima y Michoacán (suroeste), así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit (norte y sur), las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente templado a fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Así como rachas de hasta 30 km/h en Nayarit.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (noreste) y Chiapas (este y sur), y lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco a templado en la región, y cálido en zonas de Guerrero, istmo de Tehuantepec y costas de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca (istmo de Tehuantepec); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chiapas y rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de la región.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos; chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la mayor parte de la región y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y de misma intensidad y de dirección variable en Tabasco; además de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Veracruz. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Veracruz (sur) y Tabasco.

Península de Yucatán: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente cálido y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañados con descargas eléctricas. Viento del este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de dichos estados.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias muy fuertes en Chihuahua (centro, sur y suroeste), Coahuila (norte) y Durango (noroeste), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyo; intervalos de chubascos en Nuevo León y Zacatecas, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí y Aguascalientes. Por la mañana, ambiente templado a cálido, y frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; de misma intensidad y de dirección variable en Zacatecas y San Luis Potosí; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango y Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias e intervalos de chubascos en Puebla y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Puebla; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala; y rachas de viento de hasta 35 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tomatlán, Jal., 45.0; Aquismón, S.L.P., 27.0; San Dimas, Dgo., 24.0; Miguel Hidalgo, CDMX, 23.0; Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx., 20.0 y Bahía de Banderas, Nay., 18.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 44.0; Choix, Sin., 40.8; La Paz, B.C.S., 40.3; Ciudad Victoria, Tamps., 38.8; Campeche, Camp., 38.4; Torreón, Coah., 38.2; Mérida, Yuc., 37.7; Colima, Col., 36.8; Monterrey, N.L. y Villahermosa, Tab., 36.0; y Tacubaya, CDMX, 24.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 7.1; Pachuca, Hgo., 9.0; Tlaxcala, Tlax., 9.4; Puebla, Pue., 10.4; Zacatecas, Zac., 11.6; Huajuapan de León, Oax., 13.0; Tacubaya, CDMX, 13.8; Orizaba, Ver., 13.9; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.4 y Cuernavaca, Mor., 15.0.