Xalapa, se sumará al operativo de seguridad el Día del Grito en Xalapa: Alcalde

Xalapa, se sumará al operativo de seguridad el Día del Grito en Xalapa: Alcalde

agosto 25, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Xalapa, Alberto Islas Reyes, afirmó que el gobierno municipal se sumará con sus distintas áreas al operativo para garantizar un evento de Grito de Independencia en calma.

“Es un evento que organiza el gobierno del estado, nosotros vamos a coadyuvar con todo lo que esté a nuestro alcance”, dijo.

Señaló que la dirección de Protección Civil tendrá ambulancias y personal disponible, lo mismo que la dirección de Seguridad Ciudadana.

“Seguramente estará la dirección de Salud para evitar que se expendan bebidas embriagantes en los entornos”.

Dijo que ya fue invitado para participar de ese evento, el primer grito de Independencia de la gobernadora Rocío Nahle por lo que estará participando e invitó a la población a acudir.

“Les invito a que vengan, va a ser un megaevento, ya le están dando mucha difusión y es una banda que trae mucha población”, dijo.