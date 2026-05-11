Veracruz solicita excepción en calendario escolar por afectaciones en la Huasteca

mayo 11, 2026

Redacción/Xalapa. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó en entrevista para En Contacto que el estado solicitó un “estado de excepción” ante la SEP para ajustar el calendario escolar, debido a las afectaciones por lluvias en la región Huasteca.

Explicó que municipios como Papantla, Coatzintla, Cazones y zonas hasta El Higo permanecieron sin clases durante noviembre por inundaciones y daños en escuelas.

Nahle señaló que algunas instituciones continúan en rehabilitación y otras deberán reconstruirse, por lo que Veracruz busca que se considere esta situación especial dentro del calendario escolar nacional.

En otro tema, la mandataria rechazó una reducción al presupuesto de turismo y explicó que para 2026 se realizó una redistribución de recursos entre Turismo y Cultura para fortalecer ambas áreas. Destacó que el gobierno estatal mantiene apoyo a festividades y actividades culturales en regiones como Córdoba, Orizaba y las Altas Montañas para impulsar la identidad y el turismo en Veracruz.