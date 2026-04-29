Cierran filas en torno de la gobernadora Nahle, tras declaraciones de Atanasio García 

abril 29, 2026



Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Gobierno, al igual que otros funcionarios y funcionarias de la administración estatal cerraron filas en torno a la gobernadora Rocío Nahle García, tras las polémicas declaraciones del ex diputado local y padre del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Atanasio García.

En sus redes sociales, el encargado de la política interna del estado aseveró que siempre ha sido respetuoso de la libertad de expresión, sin embargo reprobó las declaraciones de Atanasio García Durán.

“Hoy nuestra gobernadora está reconstruyendo las carreteras del estado. Su gobierno ha reducido la deuda heredada de administraciones pasadas. Nuestra gobernadora atiende el rezago de salud en Veracruz, en coordinación con la Federación”.

Asimismo, aseguró que no hay un político que haya recorrido más veces el estado ni que lo conozca más que la propia Gobernadora Nahle.

“Por eso, y en aras del respeto que le tengo a Usted, Maestro, rechazó las opiniones vertidas el día de hoy en contra de nuestra gobernadora”, escribió.

Claudia Tello Espinosa, secretaria de Educación recordó que el Movimiento de la Cuarta Transformación tiene como objeto supremo el bienestar del pueblo.

“Hoy más que nunca, es vital recordar que no se trata de divisiones ni de bandos. Aquí no es a favor o en contra de quien estamos. Rocío y tú (Cuitláhuac García) representan nuestro movimiento; la postura tiene que ver con principios; libertad de expresión, democracia, igualdad… Gracias Cuit, por mantener la calma, el respeto al voto de los y las veracruzanas; abrazar con cariño a tu padrre, mi maestro Atanasio García Durán”.

Además agradeció al ex gobernador el defender la libertad de expresión y dar su lugar a la gobernadora Rocío Nahle.

“Cerremos filas entorno a ella, demos nuestro respaldo y entereza para consolidar un mejor mundo para todos”.

Por su parte, el secretario del Trabajo, ex diputado local, Luis Arturo Santiago Martínez calificó las declaraciones de García Durán de misóginas y malinchismo.

“Y el pretender reducir el corazón de un veracruzano o de una veracruzana a un acta de nacimiento. Es con los hechos, con el servicio, la entrega que damos nosotros como demostramos ser o no veracruzanos”.



En ese sentido, aseveró que la gobernadora Rocío Nahle García ha dado muestras claras que lleva sobre sus hombros una responsabilidad que no la achica.