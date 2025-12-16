Veracruz sigue entre entidades con más policías caídos: Causa en Común

diciembre 16, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El monitoreo hemerográfico realizado por la organización Causa en Común revela un panorama desolador respecto a la seguridad de los cuerpos policiales en México, destacando que el estado de Veracruz se encuentra entre las entidades con el mayor número de agentes asesinados durante 2025.

La organización subraya que, a nivel nacional, la violencia contra los uniformados se ha intensificado. En lo que va de 2025, la cifra de policías asesinados asciende a al menos 332, lo que se traduce en la muerte de un policía cada día en promedio.

Este número ya supera en más del 10% los casos registrados en el mismo periodo del año anterior, 2024. Los estados con la mayor incidencia de estos crímenes, además de Veracruz, son Sinaloa, Guerrero, Guanajuato y Michoacán.

Aunque el último registro quincenal de Causa en Común, que abarca del 28 de noviembre al 11 de diciembre, documentó el asesinato de seis policías en Nayarit, Michoacán y Sinaloa, la inclusión de Veracruz en la lista de estados con más casos subraya la grave crisis de seguridad que enfrenta la entidad.

Entre los hechos violentos recientes que ejemplifican esta tendencia nacional se encuentran sucesos como el de Huajicori, Nayarit, donde un policía municipal preventivo fue interceptado, abatido y acribillado tras participar en un enfrentamiento.

En Michoacán, la violencia dejó varios saldos fatales: tres policías comunitarios murieron en Aguililla tras la explosión de un vehículo con explosivos frente a la comandancia, y en Cotija, un ataque armado contra la Policía Municipal dejó un agente muerto.

Finalmente, en Sinaloa, una agente municipal de Culiacán fue atacada a balazos en Navolato mientras se dirigía a su domicilio.

Causa en Común concluye que la escalada de violencia contra las corporaciones no se detiene, haciendo hincapié en la urgente necesidad de implementar estrategias que garanticen la seguridad y el respeto a la vida de quienes tienen la tarea de proteger a la ciudadanía.