Veracruz registra baja en violencia y extorsión, destaca Harfuch

Carlos Guzmán | Enviado, Veracruz.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó este viernes los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Veracruz, donde destacó una reducción sostenida en los homicidios dolosos, detenciones de alto impacto y acciones inéditas contra la extorsión y la corrupción dentro de corporaciones de seguridad.

Durante su participación en la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, y con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle, García Harfuch subrayó que Veracruz es una entidad estratégica en la que se ha consolidado la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento de las labores de inteligencia y la intervención operativa permanente.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva, con corte al 31 de diciembre de 2025, el promedio diario de homicidio doloso en Veracruz mostró una reducción de 28 por ciento al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025, al pasar de 3.13 a 2.48 homicidios diarios.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el funcionario federal señaló que la tendencia de los últimos ocho años es a la baja.

Al comparar 2024 con 2025, se observa una disminución del 0.3 por ciento en el promedio diario, al pasar de 20.6 a 20.5 delitos.

García Harfuch detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, se logró la detención de tres mil 571 personas por delitos de alto impacto; el aseguramiento de mil 41 armas de fuego y más de nueve mil 700 kilogramos de droga.

Destacó, además, la captura de líderes y operadores criminales vinculados con secuestro, extorsión, homicidio y cobro de piso, así como acciones contra servidores públicos que abusaron de su cargo para extorsionar a la población, como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad del actual gobierno.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada el 6 de julio de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que en Veracruz han sido detenidas 49 personas por este delito; seis de ellas, consideradas objetivos prioritarios.

Asimismo, se inhabilitaron cuatro mil 621 líneas telefónicas utilizadas para la extorsión en su modalidad virtual.

Entre los casos relevantes, el titular de la SSPC mencionó la detención de tres policías municipales por realizar acciones arbitrarias contra la ciudadanía, así como la captura de José Miguel N., director de Seguridad Pública, quien presuntamente exigía pagos por cobro de piso.

En materia de combate a los generadores de violencia y delitos relacionados con hidrocarburos, informó que en el municipio de Vigas de Ramírez se aseguraron 933 mil litros de hidrocarburos, 64 vehículos, tres cisternas y un predio vinculado a un grupo criminal.

En otra acción, se realizaron seis cateos con la detención de 10 personas; el aseguramiento de armas largas, granadas, más de un millón de litros de hidrocarburos, tractocamiones y contenedores.

También se dio cumplimiento a órdenes de aprehensión relevantes, entre ellas, contra Zayy N., por el homicidio de una candidata a una alcaldía ocurrido en mayo de 2025, y contra Domingo N., señalado como responsable del asesinato del exalcalde Saúl, ocurrido en diciembre de 2022.

En Xalapa, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra 13 policías estatales acusados del delito de desaparición forzada.

En Poza Rica, fue detenido José Luis N., alias El Gato, jefe operativo de un grupo criminal, junto con ocho integrantes más, y se logró el rescate de dos personas privadas de la libertad.

Finalmente, en Boca del Río y otros municipios se realizaron cateos donde fueron detenidas nueve personas, entre ellas Alejandro L., alias Don Alex, líder de una célula delictiva dedicada al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Australia.

García Harfuch concluyó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación, SSPC, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades del estado de Veracruz.