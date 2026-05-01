Exalcalde de Alto Lucero reconoce laudos pendientes y pagos parciales

mayo 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El exalcalde de Alto Lucero y diputado local, Luis Vicente Aguilar Castillo, informó que durante su administración se atendieron diversos laudos laborales, aunque reconoció que algunos quedaron pendientes.

Explicó que en muchos casos los montos que se adeudan a extrabajadores son millonarios, lo que dificulta que puedan cubrirse en una sola exhibición, por lo que se ha optado por realizar pagos en abonos.

El pasado 21 de abril, extrabajadores del Ayuntamiento de Alto Lucero se manifestaron para exigir el pago de laudos laborales que, aseguran, ya fueron ganados en juicio, pero que aún no han sido cubiertos por las autoridades correspondientes.

Los inconformes señalaron que llevan años esperando el cumplimiento de estas resoluciones, por lo que decidieron protestar nuevamente para exigir una solución definitiva.

El exalcalde detalló que durante su administración, de 2018 a 2024, se pagaron más de 6.5 millones de pesos en el primer año, y posteriormente se programaron pagos anuales que sumaron al menos 20 millones de pesos.

“El presupuesto son varios conceptos, participaciones, Fortamun y Faismun, que son principalmente para obra, pago de policías, gasolina, diesel, maquinaria y sueldo. No sabría si ya ganaron el asunto, pero si son 100 millones es imposibles de pagar”.

El legislador explicó que el municipio enfrenta diversas demandas laborales, ya que distintos grupos de trabajadores, tras ser despedidos, recurrieron a las autoridades correspondientes para exigir el cumplimiento de sus derechos.