Contención de precios de combustibles beneficia a productores: diputado

mayo 1, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local Felipe Pineda Barradas consideró que la estrategia del gobierno federal para contener el alza en los precios de los combustibles representa un beneficio para el sector productivo y de transporte.

“Justamente es para tratar de controlar el tema de los precios del combustible. Ella decía, que, si no se hace algo, la gasolina magna estaría por los 32 pesos”, expresó.

El legislador señaló que la medida busca mitigar el impacto económico derivado de factores internacionales, como conflictos bélicos que han influido en el costo de los energéticos.

“Hay que recordar que no es un tema que se ha nacido aquí en México, sino es una problemática que se tiene a nivel mundial”, indicó.

Afirmó que, aunque no es una solución definitiva, el programa funciona como un apoyo temporal para contener los incrementos, “no es como se debiera, pero es un paliativo que está tratando de llevar a cabo el gobierno federal”, agregó.

Respecto a los precios actuales, aseguró que en algunas regiones sí se está respetando la contención, “Yo cargué hoy en la zona de Alvarado, vengo de la cuenca, y está en 23.69 la gasolina magna… el diésel estaba en 27.70”, señaló.

El diputado reconoció que el aumento en los combustibles impacta directamente a productores y transportistas, quienes absorben los costos. “Si el diésel está más caro, el que termina pagando somos nosotros los productores, el transportista también”, dijo.

Sobre la duración del programa, previsto hasta octubre, consideró que su continuidad dependerá del contexto internacional. “Si sigue pasando lo mismo a nivel mundial, se tendrá que alargar el tema del programa”, concluyó.