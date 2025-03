Va la gobernadora Nahle por el rescate del Centro Histórico de Veracruz

marzo 20, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseveró que el turismo y la cultura son el eje rector para el desarrollo y crecimiento económico de la entidad y en ese sentido anunció el rescate, durante su administración, del centro histórico del Puerto de Veracruz.

La mandataria veracruzana dijo que se prevé instalar un corredor gastronómico en esta zona, donde se promueva la comida de todas las regiones del Estado.

“Tenemos una gastronomía en Veracruz impresionante, yo espero que a finales de este año, tengo un proyecto para el rescate del centro histórico de Veracruz, mi idea es que en el centro podamos instalar en varias casonas restaurantes, como en Oaxaca, con cocinas de humo”.

En el marco de la reunión entre la Secretaría de Turismo Federal, Gobierno del Estado y Prestadores de Servicios Turísticos que se llevó a cabo en Boca del Río, la mandataria destacó que se cuenta para ello con excelentes chefs y cocineras tradicionales.

Aprovechar, dijo, la zona turística del Puerto de Veracruz, y aunque reconoció que llevará un poco de tiempo tienen recursos naturales, tradiciones y cultura, gastronomía.

Acompañada de Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno Federal, dejó en claro que si bien el trabajo de los prestadores de servicios es muy importante, sin embargo, el gobierno del Estado debe hacer su responsabilidad.

“Nos va a llevar un poquito de tiempo, sí, pero no importa, hay que hacerlo, porque si no se hace, vienen y me dicen, en el estado yo me asumo, no dejo todo al privado, ustedes son prestadores de servicios, pero el estado tiene una responsabilidad y la tenemos que asumir y yo la asumo”.

Nahle García dijo que para fomentar el turismo, en el mes de mayo se hará en el Puerto de Veracruz el Festival de Pueblos Originarios, con una exposición de 4 días, en donde en la noche se tendrá el folklore y exposiciones gastronómicas y artesanales.

Finalmente, insistió en que se busca hacer un núcleo gastronómico para dejar un proyecto establecido antes de terminar su administración.