¿UV promueve consumo de bebidas alcohólicas entre universitarios?

julio 20, 2025

Juan David Castilla

La Universidad Veracruzana (UV) difundió información que ha causado polémica durante los últimos días, debido a que pareciera promover el consumo de bebidas embriagantes entre la comunidad estudiantil.

A través de la página de Luzio UV, la mascota universitaria y en una publicación del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CENDHIU) se posteó la información.

“Beber con conciencia es una forma de autocuidado. No necesitas excederte para decir que la pasaste bien. ¡Cuida de ti y de quienes te rodean: la responsabilidad también es parte del plan!”, se lee en la publicación.

Al respecto, el exdirector de la Facultad de Derecho, Mauro Solano Lozano, rechazó este tipo de campañas informativas que difunde la máxima casa de estudios del estado de Veracruz, bajo el argumento que no es el papel de la UV.

También opinó que el rector Martín Aguilar Sánchez tiene otros asuntos más importantes qué atender como el conflicto por la prórroga de su mandato, situación que también ha sido polémica durante los últimos meses.

Entre las observaciones que hace la página digital de la UV destaca que para beber se dene contar con 18 años de edad. Además, de consumir alcohol de manera moderada y lentamente.

«Bebe para celebrar, no para evadir problemas. No se deja presionar para beber más. Deja de beber al notar los primeros síntomas de descoordinación. No estar embarazada ni amamantando. Acompañar las bebidas alcohólicas con alimentos o las alterna con bebidas sin alcohol”, son algunas de las recomendaciones que hace la Universidad Veracruzana.