Ante prórroga de Martín Aguilar en la UV, gobernadora advierte “allá ellos”

junio 23, 2025

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- “Allá ellos” y “ellos que resuelvan” fue la respuesta de la gobernador Rocío Nahle García a la pregunta sobre la decisión de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana para aprobar la solicitud de prórroga del actual rector Martín Aguilar Sánchez al frente de la Máxima Casa de Estudios.

Luego de que se diera a conocer esta decisión tomada por el cuerpo colegiada, a pesar de las protestas de la comunidad universitaria, la mandataria, que se había pronunciado por cumplir la ley, dijo que respetará la autonomía de la UV.

“Yo aquí lo dije, aquí leí, que la Junta de Gobierno es la que tiene la autoridad y la organización para el proceso en la rectoría y ahorita en la mañana, efectivamente le autorizaron la prórroga al actual rector, para que se quede hasta el 29, está bien, allá ellos”.

En ese sentido, sostuvo que la Universidad Veracruzana es autónoma y dejaría de serlo si ella como titular del Poder Ejecutivo se mete en el proceso interno.

“Entonces ahí que resuelvan, así resolvió la Junta de Gobierno, bueno, yo respeto, es la Junta de Gobierno. No yo no quiero opinar, si no sí me meto”, dijo.

Hay que recordar que en una conferencia de prensa pasada, la propia mandataria leyó lo que estipula la Ley de la Universidad Veracruzana en torno a los requisitos de eligibilidad del rector o rectora, en donde se especifica el de la edad, que no cumple Martín Aguilar Sánchez.

E hizo un llamado a los integrantes de la Junta de Gobierno a atender la ley, lo cual no ocurrió.