Arranca ciclo escolar en la UV; miles de alumnos regresan a las aulas

agosto 18, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Este lunes 18 de agosto inició el ciclo escolar 2025-2026 en la Universidad Veracruzana (UV), con el regreso a las aulas de miles de estudiantes.

Este año fueron admitidos 18 mil 605 aspirantes que aprobaron el examen de ingreso en los niveles de Iniciación, Técnico, Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura.

Los resultados de la evaluación se publicaron el pasado 4 de julio. El examen de admisión para licenciaturas se llevó a cabo los días 24 y 25 de mayo.

La segunda lista de corrimiento será publicada el próximo viernes 22 de agosto. Los estudiantes que obtengan un espacio por esta vía iniciarán clases el lunes 1 de septiembre.

Del 11 al 15 de agosto se realizó el curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso en los siete campus universitarios.

La máxima casa de estudios arrancó oficialmente actividades en todas sus áreas académicas.