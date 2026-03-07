Presuntos responsables de hechos violentos en Coatzacoalcos son detenidos

marzo 6, 2026

Xalapa, Ver., viernes 06 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz informa que, como resultado del trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de cuatro hombres y dos mujeres, entre los cuales se encuentran dos presuntos autores materiales del ataque armado registrado recientemente en Coatzacoalcos, donde cuatro personas perdieron la vida.

Esta detención derivó de labores de campo, inteligencia y coordinación con fuerzas de seguridad federales y estatales, que incluyeron el reforzamiento de la seguridad en la citada región, particularmente en zonas estratégicas de dicho municipio, lo que permitió tener una respuesta oportuna por parte de las corporaciones de seguridad durante la búsqueda y posterior localización de los presuntos implicados.

Asimismo, a los detenidos se les decomisó un arma de fuego y presunta droga, siendo puestos a disposición de la autoridad competente, encargada de llevar la carpeta de investigación correspondiente.

A la fecha, autoridades estatales, federales y municipales mantienen presencia permanente, con el propósito de preservar el orden y disuadir cualquier intento de alteración a la paz pública.

De esta manera la SSP reitera su compromiso de servir y proteger, solicitando que ante situaciones de riesgo la ciudadanía se comunique a la línea de emergencia 911 o realice una denuncia anónima a través del número 089.