Decomisa FGR más de 82 mil litros de hidrocarburo ilegal en 4 cateos en Minatitlán

febrero 12, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- A través del cumplimiento de cuatro órdenes de cateo en el municipio de Minatitlán, al sur de la entidad veracruzana, fueron asegurados 149 vehículos y más de 82 mil litros de hidrocarburo ilegal, informaron las autoridades de la Fiscalía General de la República.

En un comunicado emitido por la dependencia de procuración de justicia federal se indicó que se integra una carpeta de investigación por el probable delito de posesión ilícita de hidrocarburo.

Se aseguraron un total de 149 vehículos, 25 contenedores, 17 tanques de almacenamiento y 82 mil 200 litros de hidrocarburo en diligencias a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en Veracruz.

“Se llevaron a cabo en trabajos coordinados entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y con la colaboración de la Policía Estatal”.

La FGR detalló que en un primer cateo se aseguraron 52 mil 200 litros de hidrocarburo, 25 tractocamiones, un camión, cuatro camionetas, 29 semirremolques tipo tanque simple, siete semirremolques tipo tanque full, seis plataformas con contenedor, 10 contenedores tipo Fractank – IBC y 11 tanques fijos de almacenamiento.

En el segundo evento, dos tanques fijos de almacenamiento, 41 semirremolques tipo tanque, 18 autotanques y siete tractocamiones; en el tercer cateo fueron asegurados también ocho semirremolques tipo tanque, dos tractocamiones, dos camiones, una camioneta, dos remolques nodriza y dos tanques fijos de almacenamiento.

En el último cateo se localizaron 30 mil litros de hidrocarburo, nueve contenedores tipo IBC de material sintético, dos tanques cisterna móviles de material sintético, un semirremolque tipo tanque y un camión con tanque integrado.

Todos los inmuebles y lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), dijo la dependencia federal.