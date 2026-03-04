Facultad de Música UV realiza Tercer Simposio Internacional de Universitarias SIUV 2026

marzo 4, 2026

Juan David Castilla

Con una agenda que entrelaza la excelencia académica y la reivindicación del papel femenino en las artes, la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana inició este miércoles 4 de marzo las actividades del Tercer Simposio Internacional de Universitarias (SIUV 2026).

Este encuentro, que se perfila como un referente en el marco del Día Internacional de la Mujer, se inauguró a las 11:00 horas en el Auditorio de la Facultad.

Al respecto, Guadalupe Colorado Hernández, Coordinadora General del SIUV 2026, destacó que este simposio nace de la necesidad de crear espacios de reflexión profunda sobre los procesos creativos y los retos que enfrentan las mujeres en la escena contemporánea.

La maestra señaló que el evento no solo busca el intercambio de conocimientos técnicos, sino también la construcción de una identidad sólida para las futuras generaciones de artistas universitarias.

Durante la jornada inaugural, la programación contempla mesas de diálogo integradas por gestoras de las artes y expertas en procesos creativos, seguidas de una serie de conciertos que darán muestra del talento de las alumnas de nivel técnico y licenciatura.

Colorado Hernández enfatizó que la presencia de figuras de talla internacional, como la mezzosoprano Encarnación Vázquez y la Dra. Patrice Jegou de Berklee USA, refuerza el compromiso de la Universidad Veracruzana con la internacionalización y la calidad educativa.

La coordinadora hizo un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad xalapeña para sumarse a estas actividades, ya sea de forma presencial en el Auditorio de la Facultad o a través de la plataforma Zoom.

Con este simposio, la máxima casa de estudios del estado reafirma su papel como plataforma de liderazgo femenino, impulsando un diálogo necesario sobre la equidad y el desarrollo profesional en la música y el teatro.