UV suspende clases presenciales en todo el estado por hechos de violencia

febrero 22, 2026

Redacción. Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) suspendió actividades presenciales en todas sus regiones, derivado de los hechos de violencia en respuesta al abatimiento del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera «El Mencho».

En un comunicado informaron que las cinco regiones de la universidad mantendrán clases de forma remota para privilegiar la seguridad del alumnado y el personal administrativo, docente y manual de toda la institución.