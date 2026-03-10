UV promueve licenciatura en Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones

marzo 10, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Universidad Veracruzana invitó a jóvenes interesados en el área económico-administrativa a conocer la licenciatura en Desarrollo del Talento Humano en las Organizaciones que se imparte en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS), en la región Xalapa.

La jefa de esta carrera, Patsy Xilot, explicó que el programa busca formar profesionistas capaces de fortalecer el funcionamiento de instituciones públicas y empresas privadas mediante la gestión adecuada del capital humano.

“Se trata de una licenciatura que proporciona competencias profesionales para que el egresado se convierta en facilitador de procesos como la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, el aprendizaje continuo, la autogestión, el razonamiento estratégico y la responsabilidad social”, señaló.

Destacó que actualmente las organizaciones requieren personal capacitado que contribuya al cumplimiento de sus objetivos institucionales, por lo que los especialistas en desarrollo del talento humano representan una pieza estratégica.

“En esta carrera los estudiantes se forman para facilitar procesos de comunicación organizacional e interpersonal, promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje continuo que permita a las organizaciones adaptarse a las constantes demandas laborales”, explicó.

Además, indicó que durante su formación también adquieren herramientas en autogestión, planeación estratégica y responsabilidad social, lo que les permite diseñar e implementar estrategias para la atracción, desarrollo y retención del personal dentro de las organizaciones.

Sobre el campo laboral, la académica comentó que egresadas y egresados se desempeñan en áreas como administración, recursos humanos y desarrollo organizacional, tanto en empresas nacionales como en el extranjero.

“La formación está orientada a que puedan integrarse en áreas como sueldos y salarios, evaluación de personal, integración de equipos de trabajo, seguridad e higiene y desarrollo organizacional, además de la asesoría y consultoría”, indicó