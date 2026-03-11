Rector de la Universidad Veracruzana ampliara su oferta educativa

marzo 11, 2026

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Dr. Martín Aguilar Sánchez, informó en entrevista para Encontacto que la institución trabaja en acciones para ampliar su oferta educativa y abrir espacios para casi 7 mil estudiantes más.

El objetivo es incrementar la cobertura universitaria y brindar más oportunidades a jóvenes veracruzanos que buscan cursar estudios superiores en la máxima casa de estudios del estado.

Además, el rector anunció que el próximo 20 de marzo presentará su Plan de Trabajo 2026–2029, en el que se darán a conocer las estrategias y proyectos que marcarán el rumbo de la universidad en los próximos años.

Entre las acciones destacan el fortalecimiento de programas académicos, la optimización de la infraestructura universitaria y la ampliación de la oferta educativa en distintas regiones del estado.