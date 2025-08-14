Ubican Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho como de las más inseguras para transitar en Xalapa

agosto 14, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. La Coalición Movilidad Segura Veracruz ha ubicado algunas vialidades como las más peligrosas para circular en la ciudad como Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Circuito Presidentes y Arco Sur.

Lo anterior, de acuerdo con Joyce Zaleta, integrante de dicha organización, se obtuvo de una encuesta virtual realizada por la coalición.

Explicó que el sondeo contó con la participación de 200 habitantes de la capital, quienes señalaron estas cuatro avenidas como las más riesgosas para transitar por parte de peatones o ciclistas.

En el caso de Circuito Presidentes explicó que es utilizada como «pista de carreras» luego de que fue rehabilitado.

“Circuito Presidentes fue rehabilitado, pero ahora se volvió como una pista de carreras porque no hay algo que los detenga”, señaló.

Se suma Manuel Ávila Camacho, avenida en la que, recordó, se han registrado accidentes fatales.

“Sí mencionaron Ávila Camacho, de hecho ha habido ahí muertes, lamentablemente. El músico Chava Blues ahí fue atropellado, y ahí murió”, ejemplificó.

Respecto a Lázaro Cárdenas, dijo que el riesgo se incrementa por tratarse de un tramo de la carretera Xalapa-México.

En contraste, mencionó que aunque Rebsamen también fue señalado en la encuesta, su nivel de peligrosidad ha disminuido tras la colocación de señalética y equipamiento de seguridad.