Se desmayan estudiantes en evento del Día de la Bandera; 14 fueron hospitalizados

Se desmayan estudiantes en evento del Día de la Bandera; 14 fueron hospitalizados

febrero 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Cerca de 30 estudiantes de distintas secundarias y bachilleratos se sintieron mal de salud y algunos de ellos se desmayaron durante el evento del Día de la Bandera que se llevó a cabo en la explanada del parque Benito Juárez, en el centro de la ciudad de Xalapa.

De manera extraoficial, se habla de que 14 fueron trasladados a distintas unidades médicas por posible hipotermia o intoxicación. Cuatro fueron trasladados a la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y diez al Hospital Regional “Doctor Luis F. Nachón”.

Los menores de edad, en su mayoría del sexo femenino, comenzaron a sentirse mareadas y descompasadas, por lo que fueron retiradas de la formación durante el evento cívico.

Paramédicos atendieron a las alumnas frente al Palacio Municipal donde había unas carpas blancas, sillas y unas mesas con agua de jamaica y piezas de naranja, cuyos alimentos fueron los únicos que consumieron los menores en el sitio.

De acuerdo con el coordinador operativo del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Yair Agustín Escalona Sosa, los jóvenes presentaron cuadros de vómito, debilidad y desmayos, lo que activó un operativo de respuesta inmediata con cerca de 10 ambulancias.

El reporte preliminar indica que los estudiantes habrían permanecido de pie durante varias horas sin haber ingerido alimentos. El especialista indicó que el consumo de agua o alimentos presuntamente en mal estado pudo haber detonado la crisis de salud.

«Aparentemente consumieron algo que no estaba en buen estado. Estamos investigando si fue el alimento o incluso el agua que se les proporcionó», señaló Escalona Sosa.

El representante del CRUM exhortó a los padres de familia para asegurar que los menores desayunen en sus hogares antes de asistir a eventos de larga duración.

Asimismo, señaló que factores como el ayuno prolongado y la exposición a las bajas temperaturas matutinas de Xalapa pudieron haber agravado la condición de los alumnos.

Hasta el momento, las autoridades escolares y sanitarias continúan con las investigaciones para determinar la causa exacta de la intoxicación, mientras los 14 menores permanecen bajo observación médica.