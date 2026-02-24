Incendio en colonia Ampliación Renacimiento moviliza a vecinos ante respuesta tardía de autoridades

febrero 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un incendio registrado durante la madrugada del pasado domingo en la calle Jazmín de la colonia Ampliación Renacimiento, en la zona oeste de Xalapa, puso en alerta a los residentes y evidenció la falta de capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia.

Así lo denunció Arely Hernández Alvarado, vecina de la zona, quien además relató que las llamas alcanzaron más de 30 metros de altura, siendo visibles incluso desde los cerros circundantes.

Ante la emergencia, la comunidad tomó la iniciativa, incluso, una vecina utilizó su camión de volteo para despertar a los habitantes, mientras otros se organizaban lanzando cubetas y lonas con tierra para intentar contener el fuego.

A pesar de las múltiples llamadas al número de emergencias 911, la entrevistada denunció que los bomberos tardaron en llegar y, una vez en el lugar, se quedaron sin suministro de agua rápidamente.

“Tuvieron que esperar hasta que llegara nuevamente la pipa con agua», lamentó Hernández Alvarado.

La queja vecinal también se extendió hacia los elementos de la policía presentes. Según lo declarado por Arely Hernández, los oficiales mostraron molestia ante las indicaciones de los vecinos para dirigir a los bomberos hacia la calle Primavera, punto hacia donde se estaba extendiendo el siniestro.

Incluso, se reportó que el personal de emergencias llegó a colgarle el teléfono a una vecina que solicitaba apoyo urgente. La ciudadanía hizo un llamado crítico a las autoridades estatales y municipales, señalando que, si no están preparados para un incendio en un lote o vivienda, mucho menos lo estarán para desastres de mayor magnitud como los forestales.

Doña Arely Hernández urgió el diseño de políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de la población ante este tipo de siniestros.