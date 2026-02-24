No hubo Código Rojo en Xalapa por fuga de un presunto detenido, aclara la Gobernadora

febrero 24, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que en redes sociales circulara la versión de la activación de un Código Rojo, tras la presunta fuga de una persona con prisión domiciliaria en la zona del Bulevard Diamante de Xalapa, la gobernadora negó estos hechos y aseguró que la entidad se mantiene en tranquilidad.

Entrevistada al término del evento conmemorativo del Día de la Bandera en el Parque Juárez, la mandataria dijo que en la reunión de la Mesa de Seguridad que se llevó no se reportó ni una presunta amenaza a una escuela, ni tampoco el Código Rojo en Xalapa.

“No hay ningún Código Rojo, todo se atiende, tenemos un estado muy grande, somos más de 8 millones y se atiende todos los casos de salud, educación, de seguridad, por supuesto, de infraestructura, vemos todo”.

ARRANCARÁ LA INSTALACIÓN DE CARPAS DE

VACUNACIÓN

Por otra parte, la gobernadora Nahle dijo que este martes se reuniría con el gabinete de Salud para analizar la instalación de carpas de vacunación contra el sarampión.

“Ahorita tengo reunión con salud para ver exactamente el tema de las carpas de vacunación, ya tendría que haber sido esta semana, por eso lo cité hoy”, dijo la mandataria.

Nahle García señaló que se instalará en los municipios considerados como prioritarios por el indice de casos que se han presentado, así como con mayor población , como Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Boca del Río”.