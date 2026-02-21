Caminan por la esperanza: Lepach impulsa apoyo a niñas y niños con cáncer en Xalapa

febrero 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco de las actividades de febrero para visibilizar la lucha contra el cáncer infantil, la presidenta de la Fundación Lepach, María Fernanda García Beltrán, encabezó una jornada solidaria que reunió a decenas de familias xalapeñas en una caminata y el tradicional Trenzatón, en apoyo a pacientes oncológicos.

En seguimiento al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la caminata partió del Parque Bicentenario y concluyó en el Parque Juárez, donde ciudadanos, voluntarios y sobrevivientes alzaron la voz por quienes hoy enfrentan esta enfermedad.

Entre los participantes destacó William, un joven sobreviviente que actualmente se encuentra en su periodo de revisión médica de cinco años, así como la Marching Band de la Escuela Secundaria Técnica 3, cuyos integrantes aportaron música y entusiasmo durante el recorrido.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió en el Parque Juárez, cuando Lía, una bebé de apenas 10 meses, tocó la campana tras vencer el cáncer, símbolo de haber concluido exitosamente su tratamiento.

García Beltrán subrayó que este acto representa esperanza para las familias que hoy atraviesan por esta batalla y expresó su deseo de que más niñas y niños puedan celebrar ese mismo logro.

Trenzatón solidario

Posteriormente, la Fundación Lepach instaló el tradicional Trenzatón junto a las letras turísticas de Xalapa, en el Parque Juárez. La actividad se desarrolla este fin de semana hasta las 16:30 horas, con el propósito de recolectar trenzas de al menos 20 centímetros de largo para la elaboración de pelucas destinadas a pacientes oncológicas, tanto niñas como adultas.

A quienes donan su cabello se les brinda un corte gratuito.