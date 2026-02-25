Consulta para entrada de Servicio Olmeca en Xalapa iniciará en marzo 

febrero 25, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Será en marzo cuando se lleve a cabo la consulta en Xalapa para determinar la entrada del Servicio Olmeca a la capital del estado como parte de la modernización del servicio público en su modalidad de servicio urbano, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Indicó que la opinión de la ciudadanía se puede dar a través de la consulta o una encuesta con una muestra, o también en módulo donde se pregunte a la población si está de acuerdo o no con el ingreso de este servicio.

“La encuesta la tengo que hacer en marzo”, dijo la mandataria.

Asimismo, refirió que ya se tienen mujeres manejando los servicios Ulúa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

“Ya hay mujeres arriba de camiones, manejando, pero déjame preguntarle cuántas y cuántas en el Quetzalli, que están capacitando”, explicó.

FISCALÍA DEBE ATENDER TEMA DE MANTAS

EN TUXPAN

Por otra parte, la gobernadora Nahle señaló que tendrá que ser la Fiscalía General del Estado a cargo de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre quien lleve a cabo la investigación de la instalación de mantas de la delincuencia organizada contra el alcalde, Daniel Cortina.

“Lo vamos a hablar con él, pero eso con la Fiscalía”, finalizó.