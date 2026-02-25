Denuncian invasión en áreas verdes y humedales de la colonia 6 de Junio en Xalapa

febrero 25, 2026

El Movimiento Antorchista en Veracruz denunció la invasión con violencia de áreas estratégicas en la colonia 6 de Junio, perteneciente al municipio de Xalapa.

De acuerdo con el reporte de los colonos, la tarde del martes 24 de febrero, un grupo de personas ajenas al asentamiento ingresó de forma violenta en los espacios destinados a áreas verdes y equipamiento urbano con el objetivo de lotificarlos ilegalmente, lo que ha generado un clima de incertidumbre y zozobra entre las familias de la zona.

La organización puntualizó que los terrenos en disputa no son aptos para la vivienda, ya que por acuerdo de la asamblea de colonos están reservados para la futura construcción de infraestructura social indispensable, como escuelas, clínicas y parques.

Al apoderarse de estos espacios, los invasores no solo comprometen el bienestar colectivo, sino que ponen en riesgo el proceso de regularización de la colonia. La denuncia destaca que las personas que irrumpieron en el sitio han prendido fuego a diversos espacios, aumentando el temor de los vecinos ante la posibilidad de que los siniestros se extiendan a las zonas habitacionales.

Un punto crítico de la denuncia señala que la invasión se ha extendido hacia la zona de la laguna y los humedales ubicados en los límites con el fraccionamiento Lomas de Santa Fe.

Los integrantes del movimiento recordaron que este sector es un Área Protegida y de alto riesgo, cuyas condiciones ambientales y geológicas impiden que sea habitable. El intento de apropiación de este ecosistema representa una amenaza ambiental seria, además de poner en peligro la vida de quienes pretenden asentarse en un terreno catalogado como inundable o inestable.

Los afectados identificaron como presunto responsable del movimiento a José Antonio López Villegas, un exhabitante de la zona que, según los denunciantes, asegura contar con el respaldo de funcionarios de la administración estatal para realizar esta entrega de tierras.

Ante el riesgo de que el conflicto escale a una confrontación física, los representantes del Movimiento Antorchista solicitaron la intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García y del secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

La exigencia central es el restablecimiento inmediato del orden y la protección de los espacios comunitarios para evitar que intereses particulares vulneren la planeación urbana y la seguridad de las colonias aledañas.