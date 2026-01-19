Por austeridad, Sedema muda sus oficinas a la avenida Orizaba

enero 19, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de Veracruz cambió de sede y ahora despachará en sus nuevas oficinas ubicadas en la avenida Orizaba, número 125-A, colonia Obrero Campesina.

La titular de la dependencia, Luz Mariela Zaleta Mendoza, confirmó que concluyó la vigencia del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Anastasio Bustamante, esquina Manlio Fabio Altamirano, en la zona centro, el cual no fue renovado.

Lo anterior, explicó, en cumplimiento de las políticas de austeridad y con el objetivo de contar con instalaciones más adecuadas que permitan mejorar la calidad del servicio brindado a los usuarios, así como garantizar condiciones óptimas de seguridad para el personal que labora en la Sedema.

Todas las notificaciones, acuerdos, citatorios y correspondencia relacionados con los asuntos competencia de las siguientes áreas: Secretaría, Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Política Ambiental (anteriormente Subsecretaría de Cambio Climático y Gestión Ambiental), Área de Apoyo de la Secretaría, Secretaría Particular, Coordinación de Planeación y Seguimiento Institucional (anteriormente Coordinación de Asesores), Dirección Jurídica, Unidad Administrativa, Unidad de Transparencia, Unidad de Género, Dirección de Planeación Ambiental y Recursos Naturales (anteriormente Dirección de Recursos Naturales), Dirección de Evaluación y Regulación Ambiental (anteriormente Dirección de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental), Dirección de Desarrollo Socioambiental (anteriormente Dirección de Vinculación Social y Cultura Ambiental) y la Dirección de Cambio Climático, deberán presentarse y tramitarse en la Oficialía de Partes, en el nuevo domicilio.

Lo anterior incluye todos los trámites, requerimientos, solicitudes de servicios y cualquier otra diligencia administrativa, a partir del lunes de la próxima semana.

Los procedimientos en trámite, en los que se encuentre corriendo algún plazo legal y cuya notificación haya señalado el domicilio anterior, deberán continuar presentándose con sus promociones y documentos respectivos en el nuevo domicilio oficial.

El aviso no aplica para la Dirección de Desarrollo Forestal, ni para el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente.