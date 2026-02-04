Sedema alerta sobre convocatoria no oficial

febrero 3, 2026

Xalapa, Ver., martes 03 de febrero de 2026.- La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) desmiente la validez de la convocatoria que ha circulado recientemente, la cual no fue emitida por esta dependencia.

Los correos electrónicos y números telefónicos que aparecen en dicho documento no corresponden a canales oficiales, no deben ser utilizados para trámites, consultas o coordinación de actividades.

La Secretaría exhorta a autoridades municipales y ciudadanía a verificar toda información directamente con sus medios institucionales, con el fin de evitar desinformación.