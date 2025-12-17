Garantiza Sedema ausencia de agroquímicos prohibidos en cultivos de papa de Xalapa

diciembre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. La Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (Sedema) informó que, tras una serie de supervisiones oficiales en los sembradíos de papa de la región, no se detectó el uso de agroquímicos restringidos.

Esta verificación se realizó en distintos puntos del Área Natural Protegida que comprende los municipios de Xalapa, Tlalnelhuayocan y Coatepec, como respuesta a denuncias ciudadanas que alertaban sobre el uso de sustancias peligrosas en la actividad agrícola.

La intervención estatal ocurre luego de que el colectivo “Territorios libres de agrotóxicos” elevara una petición formal al Gobierno del Estado para declarar una emergencia sanitaria ambiental en seis municipios de la zona.

La agrupación, conformada por comunidades y organizaciones civiles, manifestó su temor ante el inicio de la temporada de siembra, señalando que el cultivo intensivo del tubérculo representa un riesgo latente para la salud pública y los ecosistemas de Tlalnelhuayocan, Coatepec, Xalapa, Acajete, Coacoatzintla y Xico.

La demanda ciudadana incluye la implementación de una moratoria regional al empleo de plaguicidas de alta toxicidad dentro y en las cercanías del Bosque de Niebla.

Este ecosistema es considerado estratégico por los especialistas, ya que funciona como un punto clave para la recarga hídrica que abastece de agua tanto a las comunidades rurales como a la zona metropolitana de la capital veracruzana.

Especialistas y pobladores han basado sus exigencias en investigaciones que, durante más de una década, han documentado afectaciones progresivas en la calidad de los suelos y en los cuerpos de agua, atribuidas directamente al avance de la frontera agrícola de la papa. Los activistas señalan que, sin controles rigurosos, el daño ambiental podría ser irreversible para las fuentes de agua de la región.

A pesar de los hallazgos previos documentados por la sociedad civil y especialistas, la Sedema insistió en que, al menos en las parcelas visitadas durante este reciente operativo, no se encontraron rastros de productos prohibidos.

No obstante, las organizaciones civiles mantienen su postura de vigilancia constante, subrayando que la protección del Bosque de Niebla y la salud de los habitantes debe estar por encima de los intereses comerciales de la agricultura intensiva.