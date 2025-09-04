TEV valida triunfo de 43 alcaldes electos en Veracruz
septiembre 4, 2025
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Tras más de dos meses de los cómputos municipales en la renovación de las 212 alcaldías de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) validó este 3 de septiembre un primer paquete de 43 elecciones municipales, al resolver impugnaciones interpuestas por diversos partidos.
El representante de Morena ante el OPLE, Gabriel Zúñiga Ovando, había señalado previamente que fueron 82 elecciones municipales impugnadas.
En esta sesión, el TEV ratificó los resultados en 43 municipios, entre ellos algunos de los más importantes ganados por Morena:
• Coatzacoalcos, donde recibió constancia de mayoría Pedro Miguel Rosaldo García.
• Xalapa, con el triunfo de Daniela Griego Ceballos.
• Coatepec, con Jorge Ignacio Luna Hernández.
• San Andrés Tuxtla, con Rafael Fararoni Magaña.
Los magistrados validaron las constancias de mayoría entregadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) a los alcaldes electos. Estas resoluciones constituyen la primera instancia, pues los partidos inconformes aún pueden acudir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Partidos inconformes y resoluciones
Durante la sesión pública, los magistrados resolvieron 52 recursos de inconformidad (RIN) presentados por Morena, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, que buscaban revertir resultados de la elección municipal del 1 de junio.
Los municipios donde se validaron las elecciones son:
1. Huayacocotla
2. Atzalan
3. Álamo Temapache
4. Naranjos Amatlán
5. Tamiahua
6. Tlalnehuayocan
7. Tlacojalpan
8. Xalapa
9. Acultzingo
10. Saltabarranca
11. Las Choapas
12. Ixmatlahuacan
13. Acula
14. Tlapacoyan
15. Cosoloeacaque
16. Pueblo Viejo
17. Castillo de Teayo
18. Chinampa de Gorostiza
19. Landero y Coss
20. Yecuatla
21. Villa Aldama
22. Atoyac
23. Coacoatzintla
24. Magdalena
25. Coatepec
26. Acajete
27. Cosautlán de Carvajal
28. Actopan
29. Naranjal
30. Córdoba
31. Chiconamel
32. Catemaco
33. Soteapan
34. San Andrés Tuxtla
35. Sochiapa
36. Chumatlán
37. Amatlán de los Reyes
38. Amatitlán
39. Aquila
40. Tepetzintla
41. Camarón de Tejeda
42. Coatzacoalcos
43. Puente Nacional