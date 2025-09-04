TEV valida triunfo de 43 alcaldes electos en Veracruz

septiembre 4, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Tras más de dos meses de los cómputos municipales en la renovación de las 212 alcaldías de Veracruz, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) validó este 3 de septiembre un primer paquete de 43 elecciones municipales, al resolver impugnaciones interpuestas por diversos partidos.

El representante de Morena ante el OPLE, Gabriel Zúñiga Ovando, había señalado previamente que fueron 82 elecciones municipales impugnadas.

En esta sesión, el TEV ratificó los resultados en 43 municipios, entre ellos algunos de los más importantes ganados por Morena:

• Coatzacoalcos, donde recibió constancia de mayoría Pedro Miguel Rosaldo García.

• Xalapa, con el triunfo de Daniela Griego Ceballos.

• Coatepec, con Jorge Ignacio Luna Hernández.

• San Andrés Tuxtla, con Rafael Fararoni Magaña.

Los magistrados validaron las constancias de mayoría entregadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) a los alcaldes electos. Estas resoluciones constituyen la primera instancia, pues los partidos inconformes aún pueden acudir a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Partidos inconformes y resoluciones

Durante la sesión pública, los magistrados resolvieron 52 recursos de inconformidad (RIN) presentados por Morena, PVEM, PAN, Movimiento Ciudadano y PT, que buscaban revertir resultados de la elección municipal del 1 de junio.

Los municipios donde se validaron las elecciones son:

1. Huayacocotla

2. Atzalan

3. Álamo Temapache

4. Naranjos Amatlán

5. Tamiahua

6. Tlalnehuayocan

7. Tlacojalpan

8. Xalapa

9. Acultzingo

10. Saltabarranca

11. Las Choapas

12. Ixmatlahuacan

13. Acula

14. Tlapacoyan

15. Cosoloeacaque

16. Pueblo Viejo

17. Castillo de Teayo

18. Chinampa de Gorostiza

19. Landero y Coss

20. Yecuatla

21. Villa Aldama

22. Atoyac

23. Coacoatzintla

24. Magdalena

25. Coatepec

26. Acajete

27. Cosautlán de Carvajal

28. Actopan

29. Naranjal

30. Córdoba

31. Chiconamel

32. Catemaco

33. Soteapan

34. San Andrés Tuxtla

35. Sochiapa

36. Chumatlán

37. Amatlán de los Reyes

38. Amatitlán

39. Aquila

40. Tepetzintla

41. Camarón de Tejeda

42. Coatzacoalcos

43. Puente Nacional