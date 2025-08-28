TEPJF ordena asignar cargo de jueza a Maribel Rodríguez Matamoros

agosto 28, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- En cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz entregó constancia de mayoría a Maribel Rodríguez Matamoros, quien fue designada Jueza de Primera Instancia en materia mixta del Poder Judicial del Estado.

Rodríguez Matamoros había quedado en cuarto lugar de la votación, con 81 mil 842 votos, detrás de Óscar Hernández Beristain, quien obtuvo 85 mil 170 sufragios y a quien el OPLE originalmente asignó el cargo.

La ahora jueza electa reclamó que en la integración de las plazas había una subrepresentación de mujeres, pues el último espacio en materia mixta se otorgó a un hombre, pese a que el principio de paridad debía garantizar un equilibrio en la designación.

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) había validado la elección de Hernández Beristain; sin embargo, Rodríguez Matamoros acudió al TEPJF, que finalmente revocó la sentencia local y ordenó entregar el cargo a ella.

La consejera presidenta del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales, confirmó que el órgano acató la resolución federal y emitió la constancia correspondiente.

“Como consecuencia de ello, se procede a asignar el cargo y expedir la constancia de mayoría a Maribel Rodríguez Matamoros, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad”, señaló.