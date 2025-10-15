Sala Regional del TEPJF quita triunfo al PRI en Chicontepec; regresan constancia al Verde

octubre 15, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el triunfo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de Chicontepec y ordenó devolver la constancia de mayoría a su candidata Aristea Fernández de la Cruz.

El pasado 16 de septiembre, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) anuló la votación de tres casillas por supuestas irregularidades en la integración de las mesas directivas, al señalar que algunos funcionarios no pertenecían a las secciones electorales correspondientes. Con esa decisión, el órgano local revocó la constancia de mayoría a Fernández y ordenó entregarla a Noé Torres Martínez, candidato del PRI.

En el cómputo municipal original, Aristea Fernández (PVEM) había obtenido 7 mil 958 votos, mientras que Torres Martínez (PRI) consiguió 7 mil 789.

Sala Regional revierte fallo del TEV

Este miércoles, al resolver los juicios ciudadanos 682 y acumulados, los magistrados federales determinaron que el TEV interpretó erróneamente la normativa electoral y careció de elementos suficientes para anular las casillas impugnadas.

La Sala Regional precisó que la sola pertenencia o no de funcionarios electorales al seccional no es causal suficiente para anular una casilla, a menos que exista evidencia de que dicha irregularidad fue determinante en el resultado de la votación, lo cual no ocurrió en este caso.

Ordenan restituir constancia al Verde

“Se ordena al consejo municipal de Chicontepec, o en su defecto al Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), que expida la constancia de mayoría a la fórmula postulada por el Partido Verde Ecologista de México”, señala la resolución.

Con este fallo, el cómputo municipal original queda firme y el OPLE Veracruz deberá restituir la constancia de mayoría a Aristea Fernández de la Cruz como alcaldesa electa de Chicontepec.

La sentencia aún puede ser impugnada ante la Sala Superior del TEPJF, aunque esta sería la última instancia en la cadena impugnativa.