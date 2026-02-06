Partidos deben ser más inclusivos con su militancia: TEPJF

febrero 6, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Los partidos políticos deben ser más inclusivos e incorporar en su militancia a representantes de todos los grupos poblacionales, afirmó Roselia Bustillo Marín, magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La magistrada planteó que grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas indígenas y afrodescendientes, han logrado una mayor participación en la postulación de candidaturas; sin embargo, señaló que los partidos políticos no siempre los integran en sus órganos internos de decisión.

“No hay resistencia por parte de los partidos políticos, pero creo que sí necesitan contar con una militancia que represente a todos los grupos, porque a veces es difícil elegir”, expuso.

Explicó que los reglamentos que garantizan acciones afirmativas para grupos vulnerables han obligado a los partidos a cumplir con cuotas o con un número determinado de candidaturas; no obstante, consideró que es necesario avanzar hacia una participación más amplia de estos sectores dentro de la vida interna de los institutos políticos.

“Sí ha ayudado y será aún mejor rumbo al proceso electoral de 2027, pero también tenemos que incentivar a que los partidos políticos fortalezcan su democracia interna, incorporando a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad y desventaja, para que puedan participar en la selección de candidaturas”, comentó.

Bustillo Marín recordó que la Sala Regional Xalapa, que ella encabeza, corresponde a la circunscripción con mayor población indígena del país, por lo que se trabaja de manera permanente con una perspectiva intercultural.

“De los 570 municipios de Oaxaca, 418 se eligieron el año pasado mediante sistemas normativos indígenas, por lo que se busca una mínima intervención, garantizando que las sentencias tengan esta perspectiva y que las comunidades puedan resolver sus conflictos internamente”, explicó.

La Sala Regional Xalapa es cabecera de la Tercera Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conoce de asuntos relacionados con los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.